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В августе ВИЧ-инфекция бушевала в Ржаксинском районе
Вчера, 09:40
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В августе количество ВИЧ-инфицированных в Тамбовской области выросло на 9 случаев (с 12 до 21 случая), такие данные сообщает Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости составляет 2,02 случая на 100 тысяч населения против 1,14 за аналогичный период 2017 года. Заболеваемость отмечена на 6 административных территориях с превышением среднеобластного показателя в 3,1 – 1,1 раза на пяти территориях: Ржаксинский район – 6,32; Тамбов – 3,44; Мичуринский район – 3,03; Моршанский регион – 2,89; Мичуринск – 2,13.
Ужасающие данные по соотношению рождаемости и смертности опубликовал отдел ЗАГС Ржаксинского района. В 2017 году было зарегистрировано 286 смертей и всего 86 рождений. Таким образом, смертность в три раза превышает рождаемость. Эта тенденция сохраняется в Ржаксинском районе уже десятки лет.
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