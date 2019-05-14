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«Рязанское дело» и «Бессмертный полк» в Тамбове

Вчера, 19:26
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«Рязанское дело» и «Бессмертный полк» в Тамбове
Мало кто сейчас помнит «Рязанское дело». В далеком 1959 году руководство Рязанской области вредительскими методами обеспечило трехгодовой план по производству мяса. Эта история напоминает приписки в «Бессмертном полку» в Тамбове.

В 1957 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с речью «Догнать и перегнать Америку!». В числе прочего Хрущев предлагал построить коммунизм к 1980 году и утроить производство мяса. За 1,5 года производство мяса никто не смог значительно увеличить.

В 1959 году Рязанскую область посетили заведующий сельхоз отделом ЦК КПСС по РСФСР Владимир Мыларщиков и заведующий отделом партийных органов по РСФСР Виктор Чураев. Московские гости встретились с первым секретарем Рязанского обкома КПСС Алексеем Ларионовым и убедили его в необходимости сделать немыслимое.
«Рязанское дело» и «Бессмертный полк» в Тамбове
Алексей Ларионов

Обком партии распорядился забить весь приплод скота за 1959 год, а также большую часть молочного стада и производителей. Кроме того, были организованы закупки скота в соседних областях за счёт средств из общественных фондов, предназначенных для приобретения машин, строительства школ и других нужд. 16 декабря 1959 года рязанские власти сообщили о стопроцентном выполнении плана: Рязанская область формально продала государству 150 тысяч тонн мяса, в три раза превысив поставку предыдущего года. Обязательства же на 1960 год брались ещё более высокие — заготовить 180 тысяч тонн мяса.

За выполнение плана Алексей Ларионов получил звание Героя Социалистического Труда. 22 сентября 1960 года Ларионов застрелился, вскоре он был посмертно лишён звания Героя Социалистического Труда. В октябре 1964 года на заседании президиума ЦК КПСС о «Рязанском деле» говорили, как о результате безрассудной сельхоз политики Никиты Хрущева.

Как сообщает обладминистрация, в 2019 году в Тамбове в колонне «Бессмертного полка» прошли более 68 тысяч человек. 10 мая на сайте «Мой полк» появилась новость с заголовком «Лживая статистика, или как заврались в Тамбове».

Автор публикации усомнился в численности «Бессметного полка» в Тамбове. «По фотографиям шествия видно, что на момент построения полк занимает максимум 700 метров. По элементарным расчетам это не более 20000 человек! (а точнее 700м (длина)*7м (ширина)*4 человека (на 1 кв. м)=19600 человек. Еще один печальный факт, это принудительное участие в шествии. К месту сбора привозили людей на автобусах из всей Тамбовской области. И задумайтесь, какой путь им пришлось преодолеть от ул. Советской до ул. Мичуринская и обратно на эти автобусы. Многие из этих людей были вообще без портретов своих ветеранов», - рассуждает автор.

Что сказать? Я не считал участников акции, но в 68 тысяч я не верю. А Вы верите? В 1959 году в Рязанской области партийные начальники загубили сельское хозяйство, чтобы порадовать начальство в лице Никиты Хрущева. К этому времени закончился период его благих дел для страны и началось самодурство. Угодливая номенклатура думала о сохранении своих теплых мест в ЦК, обкомах и райкомах. После Хрущева руководителем партии и государства избрали Леонида Брежнева, команда которого стремилась законсервировать страну, но ошиблась и заморозила её.

Причем тут Тамбов? Приписки? Колебания вместе с линией партии? Соревнования в патриотизме? Тамбовские продуманы не повторят судьбу Алексея Ларионова. Помельчали людишки.

Приписки «Бессмертного полка» дают сомнительный тактический выигрыш при безусловных стратегических потерях в доверии и лояльности населения. С каждым годом желающих принять участие в акции будет все меньше и меньше. Потом восстановить утраченное доверие будет очень трудно. День Победы – единственный праздник, значение которого понимает большинство жителей России. Если враньем испохабили памятные мероприятия в честь участников и Героев войны, то дальше уже некуда.
Владислав Федоров
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