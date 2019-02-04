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Сельская любовь с 15-летней тамбовчанкой
Сегодня, 14:35
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Житель одного из райцентров Тамбовской области предстанет перед судом за половую связь с девятиклассницей. По данным Следственного комитета, 31-летний мужчина с сентября прошлого года стал встречаться с 15-летней односельчанкой, которую в один из вечеров пригласил к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. Данное преступление было выявлено после поступления в следственный орган сообщения из медицинского учреждения о беременности девушки. К настоящему времени обвиняемый уже зарегистрировал брак с беременной школьницей.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Дело передано суд для рассмотрения по существу. Согласно примечанию к статье 134 УК РФ, лицо, впервые совершившее подобное преступление, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что оно и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей.
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