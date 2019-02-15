За продажу наркотиков задержаны двое тамбовчан Комментариев: 0



14 февраля на одной из улиц Тамбова задержаны два молодых человека 2000 и 1993 годов рождения. При личном досмотре у подозреваемых оперативниками обнаружены и изъяты свертки с синтетическим наркотиком. Как выяснили полицейские, молодые люди устроились работать в Интернет-магазин и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Тамбовской области. Полицейские проверили места и изъяли наркотики, куда 19-летний и 26-летний подозреваемые их ранее разместили. Изъятый наркотик направлен на экспертизу. По данным исследования подозреваемые сбывали синтетический наркотик N-метилэфедрон, вес которого составил 41,7 граммов.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. В Тамбове задержаны два молодых человека, которые занимались незаконным оборотом наркотиков, а именно осуществляют сбыт запрещенных веществ через «тайники-закладки». Полицейские проверили полученную информацию, которая при проведении оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась.14 февраля на одной из улиц Тамбова задержаны два молодых человека 2000 и 1993 годов рождения. При личном досмотре у подозреваемых оперативниками обнаружены и изъяты свертки с синтетическим наркотиком. Как выяснили полицейские, молодые люди устроились работать в Интернет-магазин и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Тамбовской области. Полицейские проверили места и изъяли наркотики, куда 19-летний и 26-летний подозреваемые их ранее разместили. Изъятый наркотик направлен на экспертизу. По данным исследования подозреваемые сбывали синтетический наркотик N-метилэфедрон, вес которого составил 41,7 граммов.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.



