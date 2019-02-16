Смоленский мужчина убил тамбовского пенсионера Комментариев: 0

В убийстве тамбовчанина подозревается житель Смоленской области, который оставил на месте преступления свой паспорт. Ночью 17 февраля в поселке Полевой Кирсановского района обнаружено тело 66-летнего пенсионера с явными признаками насильственной смерти.



Следственный комитет сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний житель Смоленский области, приехавший на заработки.



По версии следствия, вечером 16 февраля 2019 года подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире потерпевшего. Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого гость нанес пенсионеру несколько ножевых ранений в область шеи, после чего, одев по ошибке его верхнюю одежду, скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.



При осмотре места происшествия следователи обнаружили в квартире потерпевшего одежду подозреваемого, в которой находились его личные вещи, в том числе документы. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. В убийстве тамбовчанина подозревается житель Смоленской области, который оставил на месте преступления свой паспорт. Ночью 17 февраля в поселке Полевой Кирсановского района обнаружено тело 66-летнего пенсионера с явными признаками насильственной смерти.Следственный комитет сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний житель Смоленский области, приехавший на заработки.По версии следствия, вечером 16 февраля 2019 года подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире потерпевшего. Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого гость нанес пенсионеру несколько ножевых ранений в область шеи, после чего, одев по ошибке его верхнюю одежду, скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.При осмотре места происшествия следователи обнаружили в квартире потерпевшего одежду подозреваемого, в которой находились его личные вещи, в том числе документы. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.



