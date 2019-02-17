|
В Тамбове пассажирке автобуса сломали плечевую кость
Сегодня, 10:25
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове 18 февраля примерно в 15:37 на Моршанском шоссе в салоне автобуса «ЛИАЗ» на маршруте №151 произошло падение пассажира женщины 1957 года рождения.
В ГИБДД сообщили, что женщина получила перелом верхнего конца плечевой кости. Пострадавшую доставили в больницу имени Архиепископа Луки.
Не секрет, что зачастую водители автобусов в Тамбове злоупотребляют опасным вождением. Водители устраивают гонки между автобусами, резко притормаживают, маневрируют на высокой скорости, забывая о безопасности пассажиров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.