Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова 0 Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает юбилей – 60 лет.

Власти Тамбова возьмут 200 миллионов в кредит 0 Власти Тамбова решили взять кредит в размере 200 миллионов рублей для покрытия бюджетного дефицита. Большинство депутатов проголосовали за одобрение кредита. Внутренний долг Тамбова вырастет составит 2,733 млрд рублей. Это антирекорд среди всех муниципальных образований региона.

Экологическая программа «Пигмента» обошлась в 68 млн рублей 0 Тамбовский «Пигмент» продолжает работу по экологической модернизации производства. В 2018 году на мероприятия в рамках этой программы было направлено более 68 млн рублей.

В Тамбове во второй раз пройдет полумарафон 0 В Тамбове 12 мая состоится полумарафон. Регистрация участников открыта. В этом году Тамбов будет принимать спортсменов — любителей и профессионалов со всей России уже во второй раз.

В Тамбовском районе в ДТП пострадала пассажирка Renault Duster 0 В Тамбовском районе 27 марта на 5 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» в столкновении ВАЗ-21101 и Renault Duster пострадала женщина.

Врачи роддома рассмеялись, узнав о зарплатах 0 Набирает обороты скандал с зарплатами врачей в роддоме города Салават в Республике Башкирия. Медики салаватского роддома рассмеялись и зааплодировали, услышав данные о своих средних официальных зарплатах.

Жители требуют общественных обсуждений вопроса установки памятника Н. Рябову 0 В органы государственной власти и местного самоуправления продолжают поступать обращения от жителей города Тамбова по вопросу установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.

На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске 0 27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.

Ford сохранит продажи автомобилей иностранной сборки 0 Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к лету 2019 года, но продажи автомобилей Ford зарубежной сборки сохранятся.

ПУТИН: «Борьба с коррупцией — это не шоу», «Нам необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции» 0 Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.

Мошенники украли 90 тысяч рублей у трех тамбовчанок 0 Мошенники похитили у жительницы Моршанского района 60 тысяч рублей. Неизвестные звонили с номера телефона 88002006696.

Декларацию о доходах физических лиц нужно подать до 30 апреля 0 До завершения декларационной кампании 2019 года осталось 34 дня. Подать декларацию о доходах нужно до 30 апреля. В Тамбове налоговая инспекция расположена по адресу: бульвар Строителей, д. 4.

В Тамбове бюрократы сыграют со звездами футбола 0 В Тамбове 30 марта в крытом футбольном манеже состоится дружеский матч между командой администрации Тамбовской области и командой «Забей».

Липчане представили инвестиционной потенциал области в Австрии 0 Липецкая делегация в Вене приняла участие в пленарном заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в рамках Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ 0 Липецкая область заняла шестое место в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ.

Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет? 0 Тамбовская область – аутсайдер по площади расселяемого аварийного жилья и объемам распределяемых на эти цели средств из федерального бюджета. В Тамбовской области в 2019 – 2021 годах предусмотрено расселить всего 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Поступило сообщение о минировании здания ТЦ «Ашан» 0 Вчера в Тамбове поступило второе сообщение о минировании объекта, в этот раз здания ТЦ «Ашан».

Бездействие властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского 0 Житель города Владислав Горин на днях в социальной сети «Вконтакте» в группе «БТ» опубликовал пост с фотографией строительства торгового павильона на территории сквера им. В. Володарского в городе Тамбове.

Новый рекорд по автокредитованию 0 В России доля кредитных автомобилей выросла с 54% в январе до 59% в феврале 2019 г., подсчитало Национальное бюро кредитных историй. Это новый рекорд.

Австрийцы смогут вкусить больше тамбовских продуктов 0 Тамбовская область способна продавать в Австрию сельхозпродукцию премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России. Об этом сообщили тамбовчане в ходе встречи с австрийской стороной, которая состоялась в Вене.