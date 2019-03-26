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В Тамбовском районе в ДТП пострадала пассажирка Renault Duster
Сегодня, 09:46
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В Тамбовском районе 27 марта на 5 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» в столкновении ВАЗ-21101 и Renault Duster пострадала женщина. Как сообщает ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21101 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Duster, под управлением мужчины 1988 года рождения.
В результате ДТП пассажирка автомобиля Renault Duster, женщина 1990 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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