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Четыре пассажирки автобуса получили ушибы из-за резкой остановки
Сегодня, 10:24
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В Тамбове на улице Мичуринской из-за резкого торможения автобуса различные ушибы получили пассажиры: семнадцатилетняя девушка и женщины: 1945, 1957 и 1975 годов рождения. Как сообщает ГИБДД, пострадавшим была оказана медицинская помощь. За рулем автобуса оказалась женщина 1987 года рождения.
В Бондарском районе 2 апреля женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем Datsun on-DO, не справилась с управлением и перевернулась кювет. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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