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Тамбовские школьники могли отравиться мясной продукцией
Вчера, 10:39
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В Тамбове после публикаций СМИ о поставке для школьного питания некачественной мясной продукции начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет.
Ранее появлялась информация о том, что региональным управлением Роспотребнадзора выявлен факт поставки в один из лицеев области некачественных мясных полуфабрикатов. При проверке у поставщика школьного питания контролирующим органом изъято и утилизировано почти полтонны мясной продукции, которая признана некачественной и опасной, запрещенной к реализации. Ранее в сети «Интернет» уже появлялась информация о недовольстве родителей ряда образовательных учреждений сменой поставщика школьного питания, после которой дети стали жаловаться на проблемы с пищеварением.
По факту возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а в данном случае детей, следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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