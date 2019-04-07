Тамбовские школьники могли отравиться мясной продукцией 0 В Тамбове после публикаций СМИ о поставке для школьного питания некачественной мясной продукции начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет.

Четыре человека пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 За выходные дни 6-7 апреля в Тамбовской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.

Известны секретные документы об освобождении Крыма в 1944 году 0 В день 75-летия начала Крымской наступательной операции Минобороны России опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ о героизме защитников Крымского полуострова.

Сквер по ул. Володарского/Чичканова уходит под землю 0 Последние несколько месяцев внимание общественности приковано к скверу по ул. Володарского/Чичканова в городе Тамбове.

У «Элитстроя» нет денег даже на консервацию долгостроя 0 Обманутые участники долевого строительства жилого дома по адресу: г. Тамбов, ул. Коммунальная, 46 видимо не скоро смогут заехать в свои квартиры.

Автомойка в 10 метрах от русла реки Студенец 0 Недавно начала свою работу автомойка транспортных средств по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская, 194 Д. Автомобильная мойка располагается на искусственном береге на территории водоохраной зоны реки Студенец, в 10 метрах от русла водного объекта.

«Считаем своеобразным обманом жителей» – горожане о решении депутатов 0 Почти две сотни подписей жители города Тамбова, проживающие в домах, расположенных неподалеку от сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей направили в администрацию города и Тамбовскую городскую Думу по вопросу установки памятника Николаю Рябову на территории сквера.

Экологическая катастрофа в Бондарском районе 0 В Бондарском районе Тамбовской области полностью обмелел пруд Красный куст на реке Казычка из-за аварийного сброса воды, что привело к массовой гибели рыбы.

Александр Никитин занимает 63-е место из 81-го возможного 0 Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влияния губернаторов России за март 2019 года.

В картинной галерее откроется выставка художника Николая Маякова 0 В Тамбовской областной картинной галерее 10 апреля в 15.00 состоится открытие выставки произведений художника, участника Великой Отечественной войны Николая Дмитриевича Маякова (1919-2011) «Мы памяти этой верны навсегда».

В Мичуринске разработали бренд «101 витамин» 0 Мичуринский государственный аграрный университет зарегистрировал торговую марку «101 витамин» для выпуска продуктов функционального питания.

Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Рассказовском районе 0 В Рассказовском районе 4 апреля пьяный водитель автомобиля Volkswagen Jetta спровоцировал смертельное ДТП, в котором погиб водитель ВАЗ-21070.

При благоустройстве стадиона «Спартак» выявлены нарушения 0 В Тамбове при благоустройстве стадиона «Спартак» выявлены нарушения. Прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств по муниципальному контракту.

Этот детский сад гордость для главы Рассказово 0 Родители детей, которые посещают детский сад №8 «Теремок» в Рассказово написали коллективное обращение в прокуратуру по вопросу ненадлежащего санитарного состояния здания детского сада и износа кровельного покрытия.

О чудовищной смертности в Тамбовской области 0 В Тамбовской области по итогам 2018 года катастрофически выросла смертность при одновременном снижении рождаемости. Шокирующая статистика о росте смертности опубликована управлением ЗАГС Тамбовской области.

С приходом нового руководителя учреждение изменилось в лучшую сторону 0 На днях в администрации города Тамбова под председательством замглавы администрации Анатолия Семченко состоялось совещание по вопросу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Тамбова.

На рынке труда Тамбовской области требуются производственники и рабочие 0 Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии и резюме на сайте hh.ru в Тамбовской области и выяснили, какие специалисты были востребованы на рынке труда в первом квартале 2019 года и какую заработную плату им предлагают.

Тамбовский спортсмен успешно выступил в лыжном марафоне 0 Тамбовский лыжник мастер спорта России Александр Кузин занял пятое место в Мурманском лыжном марафоне.

В Тамбове у семьи из Кирсановского района родилась тройня 0 Три малыша родились в перинатальном центре областной детской больницы. Радость пришла в семью Елены и Олега Ивлевых из Кирсановского района.

За год в России умерло 99,7 тысяч человек 0 Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.