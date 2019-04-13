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Девять человек пострадали в ДТП на тамбовских дорогах
Сегодня, 11:08
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В Тамбове 13 апреля в результате столкновения автомобилей Ladа Largus и Ladа Vestaна на улице Комиссара Московского пострадал водитель Lada Largus. Мужчина был доставлен на карете скорой помощи в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
По данным ГИБДД, за минувшие выходные дни, с 13 по 14 апреля, на территории Тамбовской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения.
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