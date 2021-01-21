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Группа «Пашковская» из Тамбова попала в топ музыкального фестиваля New/Open
Вчера, 19:54
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Начинающие тамбовские музыканты - группы «Пашковская» попали в ТОП-50 финалистов фестиваля New/Open, который пройдёт в Екатеринбурге.
«Из 470 команд со всей России наша группа вошла в ТОП-50 всероссийского фестиваля NewOpen, который проходит в Екатеринбурге» - рассказали музыканты группы.
Недавно они выиграли ротацию на русском радио в конкурсе от Global FM.
"Однажды простая девчонка из Тамбова включила "влюблённый режим" и начала писать песни. Теперь акустические треки под гитару в жанре инди-поп звучат так, что их поют все, кто слышит. Инди, фолк, рок, панк, регги - мешаем всё и получаем от музыки кайф вместе с вами", - рассказывает автор проекта «Пашковская» Василиса Масалова.
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