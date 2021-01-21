Группа «Пашковская» из Тамбова попала в топ музыкального фестиваля New/Open

В Тамбове "Камаз" сбил мужчину 0 В городе Тамбове на улице Студенецкой возле дома №7 произошла трагедия, водитель автомобиля "Камаз" сбил мужчину.

В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях" 0 В Мичуринском районе, около села Старо-Тарбеево прошли учения, касающиеся применения на практике полученных теоретических знаний «Выживание в зимней период» среди команд клубов и учебных заведений области, посвящённые Дню Победы. Учения были организованы Областной федерацией рукопашного боя

Депутаты выступили за создание городского водоканала 0 Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по воде между городом и «Российскими коммунальными системами» в лице ООО «ККС».

В Тамбовской области пытались принудительно вакцинировать медработников 0 В Тамбовской области разгорелся скандал с приказами руководства Сампурской больницы, согласно которым медработники должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, в противном случае они будут отстранены от работы.

В Тамбове временно останутся без электричества десятки домов 0 Сегодня в городе Тамбове в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на электросетях будет отключено электричество в ряде многоквартирных домов

Планируют расчистить 13 км реки Цна 0 В рамках национального проекта «Экология» планируют расчистить 13 км русла реки Цна в Тамбовской области.

Члены конкурсной комиссии выступили за прямые выборы 0 Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области.

Администрация Котовска пытается привлечь коммунистов за собрания 0 Администрация города Котовска подала в суд об оспаривании отказа ОМВД России по городу Котовску в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Андрей Жидкова, который весной 2020 года выступал организатором собраний граждан в городе Котовске.

Пути заноса АЧС в Бондарский район расследуются органами УМВД 0 На производственном участке откорма ООО «Черкизово-Свиноводство» в Бондарском районе выявлены вспышка африканской чумы свининой.

«РКС» отказывается пересматривать отклоненную депутатами концессию 0 В администрации города Тамбова прошло совещание по вопросу дальнейшей судьбы концессионного соглашения по воде и водоотведению. В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, руководители администрации города и потенциальный инвестор – «РКС», которого сейчас в городе

На должность главы Тамбова претендуют семь человек 0 Документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова подали семь человек, вот список кандидатов

Жителей Тамбовской области ждут суровые крещенские морозы 0 Начало новой недели будет на редкость холодным, жителей Тамбовской области ночью ожидают 30 градусные морозы.

В Тамбове прежде всего будут убирать дворы без машин 0 В Администрации города Тамбова принято решение прежде всего убирать дворовые территории, которые свободны от транспортных средств.

Вспышка восточноафриканской чумы зафиксирована в Бондарском районе 0 В Бондарском районе Тамбовской области на откормочной площадке «Черкизово» зафиксирована вспышка восточноафриканской чумы свиней. Опасный вирус был подтвержден в результате исследования проб в государственных лабораториях.

Ушел из жизни бывший высокопоставленный чиновник Михаил Макаров 0 На днях ушел из жизни бывший первый заместитель главы администрации Тамбова, директор ОГУП «Тамбовтеплоэнергоресурс» Михаил Макаров. В администрации города Михаил Макаров курировал сферу ЖКХ.

Газпром требует от МУП «ТТС» возврата долга в размере 84 млн рублей 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» обратился в Арбитражный суд Тамбовской области о взыскании задолженности с МУП «Тамбовтеплосервис» в размере более 84 миллионов рублей. В конце 2020 года совокупный размер задолженности достигал 500 млн рублей.

На Тамбовскую область надвигается очередная метель 0 Сегодня в Тамбовской области продолжается метель, на дорогах образуются снежные накаты, местами гололедица.

В Тамбове для общественного транспорта хотят вести пересадочные тарифы 0 На днях в администрации города Тамбова прошел круглый стол по вопросам транспортного обслуживания горожан.

За новогодние каникулы вывезено почти 6,5 тысяч тонн мусора 0 Региональный оператор по обращению с ТКО за новогодние каникулы вывез почти 6,5 тысяч тонн мусора. Большая часть бытовых отходов региона приходится на Тамбов и Тамбовский район - 3 363 тонны, что заметно больше чем в прошлые периоды.