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Тамбовская область не выполняет «майские указы» по зарплате преподавателям
Вчера, 09:10
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На днях сотрудники Новосибирского научного центра пожаловались Президенту РФ на размер заработной платы: по их словам, она оказалась ниже, чем утверждено положениями «майских указов».
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году средняя заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников должна увеличиться до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе. Сегодня, по данным Тамбовстата, среднемесячная начисленная заработная плата равна 30 тыс. рублей, а значит, зарплата преподавателей должна быть не меньше 60 тыс. рублей.
«Кандидаты наук, доценты тамбовских высших учебных заведений нередко получают меньше среднемесячной заработной платы, их доходы колеблются на уровне 30 тыс. рублей. В то же время доходы руководящего состава (ректоров, проректоров, главных бухгалтеров и т.д.) составляют от 110 до 300 тыс. рублей. Чтобы оправдать низкую заработную плату, научных сотрудников порой переводят на полставки ради формального выполнения президентского указа», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировавший исполнение «майских указов».
Например, среднемесячная заработная плата работников ТГУ им. Г.Р. Державина в 2019 году составила 28,5 тыс. рублей.
«Однако не стоит все сводить к человеческому фактору, когда руководители в ущерб другим сотрудникам разгоняют себе заработную плату и в среднем получается красивая цифра (хотя и такие случаи встречаются). Сказывается хроническое недофинансирование образования на федеральном и региональном уровне», - убежден Артем Александров.
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