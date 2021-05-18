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Учитель из Мордовского района стал победителем регионального этапа «Учитель года России»
Сегодня, 10:47
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В Тамбове прошла церемония торжественного закрытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В региональном отборе приняло участие 25 учителей.
Победителем стала учительница Оборонинской средней общеобразовательной школы Мордовского района Наталья Иванникова, которая будет представлять нашу область на федеральном этапе.
«Очень рада, что мне удалось справиться со всеми конкурсными испытаниями. Я получила колоссальный опыт от общения с коллегами, членами большого жюри», - заявила по итогам конкурса Наталья Иванникова.
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