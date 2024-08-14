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Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества
Военный священник иерей Дмитрий Быков из Мичуринского округа был удостоен ордена Мужества за мужественное исполнение пастырского служения в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале «Союз добровольцев Донбасса».
Отец Дмитрий, ранее настоятель Гавриловского храма Покрова Пресвятой Богородицы, отправился в зону СВО по контракту с добровольческим корпусом, где он служит помощником командира 7-й штурмовой бригады «Св. Георгий» Союза добровольцев Донбасса, отвечая за работу с верующими.
Священник не раз бывал в горячих точках. В 2008 году он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, а затем неоднократно отправлялся в командировки в Сирию и Нагорный Карабах. За 4-месячное участие в миротворческой миссии между Арменией и Азербайджаном отец Дмитрий ранее также был удостоен ордена Мужества.
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Военный священник иерей Дмитрий Быков из Мичуринского округа был удостоен ордена Мужества за мужественное исполнение пастырского служения в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале «Союз добровольцев Донбасса».
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