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Состоялась областная военно–спортивная игра «В зоне повышенного внимания»
23 сентября 2024
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В с. Старое Тарбеево уже в 25-й раз состоялась областная военно – спортивная игра «В зоне повышенного внимания». Лучшие команды со всей Тамбовской области 3 дня жили в полевых условиях и соревновались в различных видах спорта: рукопашный бой, ориентирование на местности, строевая подготовка, радиообмен, водная эстафета, стрельба, маскировка, преодоление естественных препятствий и др.
По итогам всех соревнований 1 место заняла команда МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринска, 2-е место - команда МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа», 3-е место - ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова».
Ко всем командам со словами приветствия обратился председатель Мичуринского городского Совета депутатов К.Н. Горлов, представитель Военного Комиссариата города Мичуринск, Мичуринского, Никифоровского и Петровского районов, председатель Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Они поздравили ребят с успешным завершением игры и пожелали дальнейших успехов.
Победители игры получили дипломы и призы. Председатель Мичуринского местного отделения «РСВА» вручил ребятам комплекты форменной одежды.
Проведение подобных игр очень важно для подрастающего поколения. Спортивные состязания повышают уровень физической подготовки молодежи, а работа в команде учит умению работать сообща и вместе идти к поставленной цели. Кроме того, данные соревнования являются пропагандой здорового образа жизни, популяризируют службу в армии и профессию военного. Не менее важным аспектом является простое общение заинтересованных и объединенных общим делом людей, а также опыт, полученный молодежью от педагогов и ветеранов боевых действий.
Организаторами игры выступили Министерство образования Тамбовской области, федерация рукопашного боя Тамбовской области, военно – спортивный центр «Патриот» и Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
ММО ТО ООО «РСВА» выражает благодарность за помощь в организации и проведении мероприятия Правительству Тамбовской области (субсидия) и депутату Государственной Думы Полякову А.А.
ММО ТО ООО «РСВА»
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