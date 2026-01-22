В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей Комментариев: 0



«Нас убеждали, что будет лучше, что появятся возможности, что нас “подтянут” до городского уровня. А на деле — всё те же проблемы, только теперь никто не может толком объяснить, когда это закончится», — говорят жители Трегуляя.



В администрации Тамбова сообщили, что предприниматели закрывают торговые точки в посёлке из-за их убыточности. Вопрос организации альтернативной формы торговли, в том числе автолавки, выносился на рассмотрение на областном уровне, однако решений по нему пока не принято.



Тем временем жители отмечают, что добраться до Тамбова за продуктами непросто: дороги в зимний период очищаются плохо. Особенно остро проблемы инфраструктуры проявились в начале января, когда в Трегуляе на протяжении нескольких дней происходили длительные отключения электроэнергии. В отдельных случаях свет отсутствовал по 10–12 часов, что оставляло людей без отопления, так как во многих домах установлены электрокотлы.



По словам местных, ни представители органов местного самоуправления, ни депутаты в этот период в посёлке не появлялись, а получить внятную информацию от энергоснабжающих организаций не удалось.



Жители подчёркивают, что, несмотря на вхождение Трегуляя в состав городского округа Тамбов, посёлок по-прежнему остаётся фактически отрезанным от города — как по уровню услуг, так и по тарифам на транспорт.



Редакция «Вердикта» заявила, что готовит официальные запросы в ответственные ведомства и продолжит следить за ситуацией.



