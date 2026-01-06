В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением Комментариев: 0



«Мы живём как на пороховой бочке. Свет то появляется, то пропадает, и никто не говорит, что вообще происходит и сколько это будет продолжаться», — рассказывает жительница посёлка.



Жители подчёркивают: проблема не сводится к бытовым неудобствам. В холодное время года отключение электроэнергии напрямую влияет на отопление. Многие дома отапливаются газом, однако часть оборудования (в том числе элементы, связанные с электрокотлом или электрозависимой автоматикой) требует стабильного электропитания. Когда свет пропадает, дома быстро остывают, и люди оказываются буквально в условиях зимнего выживания.



«У нас в доме температура держится 10–15 градусов. Это не «чуть прохладно», это холодно. Мы в куртках ходим по квартире. Дети мёрзнут, пожилые люди мёрзнут», — говорит местный житель.



По словам жителей, причины отключений каждый раз разные. Называют и повреждения оборудования на подстанции во время оперативных переключений, и обрывы воздушных линий из-за непогоды. Отдельно жители указывают на ещё одну проблему, о которой, по их словам, ранее уже говорили специалисты: бесхозность отдельных объектов, из-за чего затягиваются ремонты и сложно понять, кто именно должен оперативно устранять неисправности.



Нынешняя волна отключений, по словам людей, снова связана с плохими погодными условиями. Жители утверждают, что аналогичные ситуации повторялись и раньше — именно в периоды, когда нагрузка на сети возрастает, а любой сбой оборачивается для посёлка масштабным отключением.



«Мы уже видели это прошлой зимой. Стоит погоде испортиться — и посёлок “ложится”. Сколько можно так жить?» — задаётся вопросом местный житель.



Особое раздражение вызывает отсутствие понятной коммуникации. Жители говорят, что звонки в диспетчерские службы и ресурсоснабжающие организации не дают результата. При этом, подчёркивают жители, никакой разъяснительной работы на месте они не видят: встреч с населением, официальных публикаций или хотя бы объявлений с понятными сроками восстановительных работ, по их словам, не было.



«Самое страшное — неизвестность. Если бы нам сказали: «ремонт займёт ещё три дня», многие бы уехали к родственникам в Тамбов, кто-то снял бы жильё, кто-то подготовился. А нам ничего не говорят. Мы сидим и гадаем: сегодня включат или нет?» — рассказывает житель села.



Жители отмечают, что в посёлке за подачу энергоресурса отвечают две организации — АО «Оборонэнерго» и «Тамбоэнерго». По словам людей, разделение ответственности также влияет на ситуацию: не всегда понятно, кто именно должен устранять неисправность и к кому обращаться, если отключения повторяются.



Через редакцию «Тамбов-информ» жители сообщают, что вынуждены снова обращаться к руководству региона. По их словам, прежние обращения в различные органы власти не дали устойчивого результата, и теперь люди просят главу Тамбовской области Евгения Первышова вмешаться и добиться системного решения проблемы.



«Мы не просим невозможного. Мы просим элементарное — чтобы в XXI веке зимой в Тамбове люди не оставались без электричества и тепла. Пусть наконец наведут порядок: определят, кто отвечает, что нужно заменить, и сделают так, чтобы это прекратилось», — говорит один из жителей.



Отдельным пунктом жители вспоминают присоединение посёлка к городскому округу. Администрация города, как утверждают жители, активно призывала людей поддержать этот шаг, однако после присоединения, по мнению местных, системной работы по улучшению инфраструктуры не последовало. Во всяком случае, подчёркивают жители, они не видят инициатив по созданию резервных или альтернативных источников электроснабжения и не получали информации о том, что такие решения прорабатываются.



«Нас убеждали, что будет лучше, что появятся возможности, что нас «подтянут» до городского уровня. А на деле — всё те же проблемы, только теперь никто не может толком объяснить, когда это закончится», — говорит житель Тригуляя.



Люди ждут от ответственных структур не формальных объяснений, а конкретного плана: что именно произошло сейчас, какие работы ведутся, когда будет восстановлена стабильная подача электроэнергии и какие меры будут приняты, чтобы отключения перестали быть регулярным явлением.



