В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжениемВ посёлке Тригуляй городского округа Тамбов вновь обострилась хроническая проблема с электроснабжением. По словам местных жителей, перебои с подачей электроэнергии длятся не первый год, а в осенне-зимние периоды ситуация традиционно становится критической. Сейчас, утверждают жители, произошёл очередной пик: отключения участились с 3 января и продолжаются до настоящего момента.

«Мы живём как на пороховой бочке. Свет то появляется, то пропадает, и никто не говорит, что вообще происходит и сколько это будет продолжаться», — рассказывает жительница посёлка.

Жители подчёркивают: проблема не сводится к бытовым неудобствам. В холодное время года отключение электроэнергии напрямую влияет на отопление. Многие дома отапливаются газом, однако часть оборудования (в том числе элементы, связанные с электрокотлом или электрозависимой автоматикой) требует стабильного электропитания. Когда свет пропадает, дома быстро остывают, и люди оказываются буквально в условиях зимнего выживания.

«У нас в доме температура держится 10–15 градусов. Это не «чуть прохладно», это холодно. Мы в куртках ходим по квартире. Дети мёрзнут, пожилые люди мёрзнут», — говорит местный житель.

По словам жителей, причины отключений каждый раз разные. Называют и повреждения оборудования на подстанции во время оперативных переключений, и обрывы воздушных линий из-за непогоды. Отдельно жители указывают на ещё одну проблему, о которой, по их словам, ранее уже говорили специалисты: бесхозность отдельных объектов, из-за чего затягиваются ремонты и сложно понять, кто именно должен оперативно устранять неисправности.

Нынешняя волна отключений, по словам людей, снова связана с плохими погодными условиями. Жители утверждают, что аналогичные ситуации повторялись и раньше — именно в периоды, когда нагрузка на сети возрастает, а любой сбой оборачивается для посёлка масштабным отключением.

«Мы уже видели это прошлой зимой. Стоит погоде испортиться — и посёлок “ложится”. Сколько можно так жить?» — задаётся вопросом местный житель.

Особое раздражение вызывает отсутствие понятной коммуникации. Жители говорят, что звонки в диспетчерские службы и ресурсоснабжающие организации не дают результата. При этом, подчёркивают жители, никакой разъяснительной работы на месте они не видят: встреч с населением, официальных публикаций или хотя бы объявлений с понятными сроками восстановительных работ, по их словам, не было.

«Самое страшное — неизвестность. Если бы нам сказали: «ремонт займёт ещё три дня», многие бы уехали к родственникам в Тамбов, кто-то снял бы жильё, кто-то подготовился. А нам ничего не говорят. Мы сидим и гадаем: сегодня включат или нет?» — рассказывает житель села.

Жители отмечают, что в посёлке за подачу энергоресурса отвечают две организации — АО «Оборонэнерго» и «Тамбоэнерго». По словам людей, разделение ответственности также влияет на ситуацию: не всегда понятно, кто именно должен устранять неисправность и к кому обращаться, если отключения повторяются.

Через редакцию «Тамбов-информ» жители сообщают, что вынуждены снова обращаться к руководству региона. По их словам, прежние обращения в различные органы власти не дали устойчивого результата, и теперь люди просят главу Тамбовской области Евгения Первышова вмешаться и добиться системного решения проблемы.

«Мы не просим невозможного. Мы просим элементарное — чтобы в XXI веке зимой в Тамбове люди не оставались без электричества и тепла. Пусть наконец наведут порядок: определят, кто отвечает, что нужно заменить, и сделают так, чтобы это прекратилось», — говорит один из жителей.

Отдельным пунктом жители вспоминают присоединение посёлка к городскому округу. Администрация города, как утверждают жители, активно призывала людей поддержать этот шаг, однако после присоединения, по мнению местных, системной работы по улучшению инфраструктуры не последовало. Во всяком случае, подчёркивают жители, они не видят инициатив по созданию резервных или альтернативных источников электроснабжения и не получали информации о том, что такие решения прорабатываются.

«Нас убеждали, что будет лучше, что появятся возможности, что нас «подтянут» до городского уровня. А на деле — всё те же проблемы, только теперь никто не может толком объяснить, когда это закончится», — говорит житель Тригуляя.

Люди ждут от ответственных структур не формальных объяснений, а конкретного плана: что именно произошло сейчас, какие работы ведутся, когда будет восстановлена стабильная подача электроэнергии и какие меры будут приняты, чтобы отключения перестали быть регулярным явлением.

В Тамбове в новогодние каникулы открылся бесплатный уличный каток

Вчера, 20:08
0
В Тамбове в дни новогодних каникул начал работу новый уличный каток с бесплатным входом для всех желающих. Ледовая площадка открылась возле торгово-ярмарочного комплекса на улице Базарной, 119. В тёмное время суток каток подсвечивается праздничными гирляндами, создавая атмосферу зимнего отдыха.

Тамбовская область ускоряет восстановление памятников архитектуры: в планах — более 20 объектов

6 января 2026
0
Власти Тамбовской области намерены в течение четырёх лет восстановить не менее двадцати объектов культурного наследия. Реализация программы осуществляется при участии финансового института ДОМ.РФ и соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия страны

Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области

5 января 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт». По словам

Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного наукограда

4 января 2026
0
Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о

Тамбовчанам предложили экологично расстаться с новогодними ёлками

3 января 2026
0
В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В

Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп

2 января 2026
0
Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.

Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий

1 января 2026
0
В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2025
0
Дорогие читатели «Тамбов-информ»! Спасибо, что весь год были с нами: читали, делились ссылками, подсказывали темы, поправляли детали и помогали делать новости точнее. Ваше внимание и участие — главная причина, по которой региональная повестка остаётся живой и по-настоящему полезной.

Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет

30 декабря 2025
0
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного

Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом

30 декабря 2025
0
Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой

В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом

30 декабря 2025
0
В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается

Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника

30 декабря 2025
0
АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.

Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники

29 декабря 2025
0
В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

29 декабря 2025
0
В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.

Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено

29 декабря 2025
0
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим

Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми

29 декабря 2025
0
С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на

Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании

28 декабря 2025
0
В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам

Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,4 млн рублей за загрязнение почв

28 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области. Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют подход к ЖКХ

27 декабря 2025
0
В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и

Дело о гибели пенсионера в Котовске: под суд пойдёт директор управляющей компании

27 декабря 2025
0
Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по
