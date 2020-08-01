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Скандальной стройка во дворе дома по ул. Андреевская приостановлена судом
1 августа 2020
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Строительные работы на дворовой территории по ул. Андреевская, 33Е в настоящее время приостановлены определением суда, который удовлетворил ходатайство о применении мер предварительной защиты до вынесения судом решения.
Напомним, что местная жительница подала в суд с целью признать незаконным разрешение на строительство во дворе трех жилых домов. Территория, на которой развернулось строительство, не пустовала. На ней находилась небольшая придомовая рекреация с зелёными насаждениями, лавочками и клумбами. Теперь этой зоны нет, прилегающее здание магазина тоже снесено.
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