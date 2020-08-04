|
Внимание в Тамбове на Набережной прорвало канализацию
Сегодня, 08:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в Тамбове произошла очередная крупная авария на канализационном коллекторе на территории Набережной. В связи с этим из-за угрозы здоровью горожан купание на всех пляжах, расположенных на канале Цны в городской черте, строго запрещено, поскольку канализационные стоки попали в водный объект.
Повреждение произошло на коллекторе диаметром 1000, построенном в 1971 году из железобетонных труб.
Фото – «ПроТамбов»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.