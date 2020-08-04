|
Движение по Советской до Запрудной в Тамбове в 2020 не откроют
Сегодня, 09:11
Комментариев: 0
Версия для печати
Несмотря на заверения властей в 2020 году не стоит ожидать открытие дороги, которая должна соединить ул. Советская и Запрудную. Эту дорогу жители новых микрорайонов особенно ждут. Транспортная артерия частично решит проблему пробок.
Темпы строительства отстают от графика в связи с тем, что необходимо провести перекладку инженерных сетей, в том числе водоотведения, теплоснабжения и т.д. Сейчас на новой автодороге завершаются работы по строительству земляного полотна
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.