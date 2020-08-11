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В Петровском районе ветер сорвал крышу у пяти жилых домов
Вчера в Петровском районе в селе Свинино из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у пяти жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Ураганные порывы ветра очень характерны для Петровского района, подобные происшествия ранее уже происходили.
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До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию детский садик на юге города Тамбова, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания на строительной площадке с участием заместителя главы администрации Тамбовской области Арсенв Габуева.
Вчера в Петровском районе в селе Свинино из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у пяти жилых домов.
Состоялось второе заседание рабочей комиссии по вопросам деятельности водоканала.
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Медицинские учреждения в Тамбовской области с 10 августа возобновили плановый прием и диспансеризацию.
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В режиме «онлайн» 18 сентября в Мичуринске планируют провести день садовода.
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В Тамбовской области снижается количество заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев.
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Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем докладе отмечает, что в Тамбовской области существует риск протестного голосования против переназначения Александра Никитина на новый срок по образу 2018 года.
Сейчас мало кто вспоминает про утвержденную в 2012 году депутатами Тамбовской городской Думы от фракции «Единая Россия» — «Стратегию-2020», которая должна была кардинальным образом улучшить жизнь жителей города Тамбова. Давайте разберем, что нам обещали и как обстоят дела на самом деле. Рассмотрим
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Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, возобновилась деятельность всех торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания, в том числе организаций закрытого типа.
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области зафиксировало факт того, что санаторий «Сосны» формально отказался участвовать в летней оздоровительной кампании 2020, на самом деле принял группу детей в количестве 45 человек.
В городе Уварово АО «ТСК» приступило к реконструкции самой крупной канализационно-насосной станции на улице Южной через которую проходит 80% канализационных стоков города.
Несмотря на заверения властей в 2020 году не стоит ожидать открытие дороги, которая должна соединить ул. Советская и Запрудную.