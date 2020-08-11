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Качество работ при строительстве детских садов находится на особом контроле
Сегодня, 10:32
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До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию детский садик на юге города Тамбова, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания на строительной площадке с участием заместителя главы администрации Тамбовской области Арсенв Габуева.
Детский сад «Подснежник» рассчитан на 250 мест, он будет иметь экологическую направленность, так как находится рядом с живописными Бокинскими прудами, на границе двух муниципальных образований.
«Все сделано на высоком уровне», - считает вице-губернатор Арсен Габуев.
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