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Организаторы «Чернозёма» подали иск на Роспотребнадзор

Сегодня, 10:19
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Организаторы «Чернозёма» подали иск на Роспотребнадзор Несмотря на то, что мероприятие перенесли на следующий год - вчера организаторы рок-фестиваля «Чернозём-2020» (ООО «Синергия») подали в суд иск о признании постановления санитарного врача по Тамбовской области от 07.08.2020 № 31 «О запрете проведения на территории Тамбовской области массового мероприятия рок-фестиваль «Чернозём-2020» - недействительным.

ООО «Синергия» считает его незаконным, недействительным и подлежащим отмене в судебном порядке. По мнению организаторов фестиваля, должностное лицо Роспотребнадзора принимая оспариваемое постановление, превысило, предусмотренные федеральным и региональным законодательством полномочия, есть, и другие доводы, почему постановление должно быть отменено.
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