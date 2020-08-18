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К новому ФОКу в Мичуринске подвели коммуникации
Сегодня, 16:23
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«Тамбовской сетевой компанией» завершены работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения ФОК «Олимп» в городе Мичуринске, сделана врезка от объекта в магистральный трубопровод диаметром 110 мм. Новый спортивный объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
В настоящее время техническая готовность комплекса составляет 70%. Активно ведутся работы по внутренней отделке помещений.
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