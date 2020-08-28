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За ролик «Мы победим» тамбовчанина оштрафовали
Ленинский районный суд г. Тамбова признал виновным жителя города по ст.20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). В ходе прокурорской проверки выяснилось, что житель города разместить на своей странице в социальной сети «Вконтакте» ролик «Мы победим», включенный в федеральный список экстремистских материалов.
Видеозапись «Мы победим» продолжительностью 1 минута 44 секунды, в которой произносимый текст начинается со слов: «Они объявляют Нам ...» и заканчивается словами: «Мы победим!».
За правонарушение тамбовчанину был назначен штраф.
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Ленинский районный суд г. Тамбова признал виновным жителя города по ст.20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). В ходе прокурорской проверки выяснилось, что житель города разместить на своей странице в социальной сети «Вконтакте» ролик «Мы победим», включенный в
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