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Аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб
Вчера, 09:26
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Вчера в Мичуринском районе аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб. По предварительной информации из-за неправильно выбранной высоты полета задел высоковольтные провода и разбился.
Пилот скончался в лечебном учреждении, проводится проверка.
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