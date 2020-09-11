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» » Аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб

Аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб

Вчера, 09:26
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Аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб Вчера в Мичуринском районе аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб. По предварительной информации из-за неправильно выбранной высоты полета задел высоковольтные провода и разбился.

Пилот скончался в лечебном учреждении, проводится проверка.
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7 сентября 2020
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С сегодняшнего дня в Тамбовской области установится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс это связано с аномально жаркой погодой, сегодня столбик термометра будет достигать 30 градусов тепла.

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Вчера не все пассажиры с автовокзала «Северный» в Тамбове смогли уехать. Из-за того, что работало ограниченное количество касс в здании вокзала образовалась огромная очередь за билетами, которая продолжилась и на улице.

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Сегодня глава города Тамбова Наталия Макаревич выступила перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности и администрации города за прошедший год.

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В Тамбове открывается всё больше пунктов приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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