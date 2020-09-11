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Сахарные заводы приступили к работе
Вчера, 09:31
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Сахарные заводы Тамбовской области приступили к работе по переработке сахарной свеклы. Раньше всех начал ООО «Русагро-Тамбов» - Филиал «Никифоровский». На заводе уже переработали 28 тысяч тонн сладкого корня, получено 3 тысячи тонн сахара.
В прошлом году наши заводы смогли переработать 5,1 миллиона тонн сахарной свёклы. Тогда по общему сбору в стране регион занял четвёртое место.
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