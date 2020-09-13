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Тамбовская область в числе лучших регионов по производству мяса в стране
Вчера, 09:52
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По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за восемь месяцев текущего года во всех категориях хозяйств региона произведено более 387 тысяч тонн мяса. Это 119,4 процента к уровню прошлого года.
Внушительная доля в общем объеме достигается за счет работы крупнейших высокотехнологичных комплексов — «Тамбовский бекон», «Токаревская птицефабрика» и «Тамбовская индейка». В частности, производство свинины выросло на 137,7 процента к уровню 2019 года, составив 170,8 тысячи тонн. Производство мяса птицы - на 108,1 процента к уровню 2019 года, составив 214,5 тысячи тонн.
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