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«Покровской ярмарки» в 2020 году не будет
Вчера, 16:13
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Подведены итоги опроса жителей города по поводу проведения юбилейной Международной Покровской ярмарки в 2020 году. Большинство тамбовчан проголосовали за перенос ярмарки. Это означает, что в 2020 году юбилейного мероприятия не будет.
В тоже время специалисты Роспотребнадзора не возражали против проведения Покровской ярмарки, но с соблюдением санитарных ограничений.
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