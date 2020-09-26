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В Тамбовской области полыхают пожары
Сегодня, 09:40
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За минувшие сутки в Тамбовской области сотрудники МЧС и работники лесного хозяйства принимали участие в ликвидации 63 техногенных пожаров. В частности источником 42 пожаров было возгорание сухой травы.
Например, под Тамбовом загорелся лес. Возгорание произошло, предположительно, на территории Горельского лесхоза, - сообщает «ПроТамбов». Некоторые возгорания стали угрозой для населенных пунктов.
Фото – «ПроТамбов».
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