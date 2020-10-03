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В Тамбовской области выкопали первый миллион тонн сахарной свёклы
Вчера, 09:17
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В Тамбовской области продолжается сбор урожая – 2020 года, сейчас пора уборки сахарной свеклы. В регионе уже выкопали первый миллион тонн сахарной свёклы. В текущем году сахарной свёклой в регионе занято более 92 тысяч гектаров полей. Средняя урожайность - 341 центнер с гектара.
Одновременно сахарные заводы занимаются переработкой сладкого корня. На данный момент переработали более 500 тысяч тонн сладких корней, произведя более 75 тыс. тонн сахара.
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