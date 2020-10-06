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Под Тамбовом в результате ДТП загорелся грузовик
Сегодня, 10:08
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Вчера в Тамбовском районе недалеко от липецкой развязки произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми автомобилями. От удара принц одного из автомобиля загорелся, к счастью пострадавших нет.
По предварительной информации, один грузовой автомобиль догнал второй, в результате чего произошло ДТП.
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