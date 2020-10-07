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На трассе в Мичуринском районе сбили пешехода
Вчера ночью на трассе "Каспий-Староюрьево" на участке в Мичуринском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля сбил пешехода, транспортное средство скрылось с места аварии. Пострадавшая была доставлена в больницу.
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Вчера ночью на трассе "Каспий-Староюрьево" на участке в Мичуринском районе произошло ДТП.
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