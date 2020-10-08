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Тамбовчане могут принять участие в конкурсе «В единстве мы сильны»
Сегодня, 13:43
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В рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» пройдет конкурс «В единстве мы сильны». Для участия в конкурсе организаторам мероприятия - Творческому союзу работников культуры и искусств необходимо будет направить записи выступлений это может быть сольная песня или исполненная коллективом композиция.
Работы конкурсантов будет оценивать жюри, в которое вошли ведущие педагоги учебных заведений, известные артисты, композиторы, музыканты, актёры, поэты и театральные деятели.
Основной целью Международного, музыкального, ежегодного открытого дистанционного (online) конкурса стран СНГ - «В единстве мы сильны!» является: усиление работы направленной на единение братских народов.
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