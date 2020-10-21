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В Тамбове планируют увековечить память Почетного гражданина
Сегодня, 09:08
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В Тамбовскую городскую Думу поступило предложение о присвоении одной из вновь образуемых улиц города Тамбова имени участника ВОВ, Почётного гражданина города Тамбова Ильи Ивановича Вокина.
Свое отношение к данному предложению жители города Тамбова могут высказать, направив в адрес городской Думы обращение, как в письменном виде, так и в электронном формате на почту post@tambovduma.ru. Сбор предложений осуществляется до 23 ноября 2020 года.
В 2016 году решением Тамбовской городской думы ему присвоено звание "Почетный гражданин города Тамбова". Илья Иванович Вокин за участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны награжден Орденом Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда" и "За Победу над Германией".
Фото: Юлия Новикова
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