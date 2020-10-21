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Члены кооператива «Зеленый гай» заявили о возможном рейдерском захвате предприятия
Сегодня, 10:48
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Вот уже несколько лет члены сельхозкооператива «Зелёный Гай» из Мичуринского района борются за руководство над предприятием. По словам старейших членов кооператива, после создания на базе предприятия ООО «Сады Мичурина», происходит постоянная смена руководства СПК «Зеленый гай».
Как пишет сетевое издание «ПРАВО68» работники кооператива заявили, что в результате незаконных действий старейшин кооператива исключили, «под выход» попал даже председатель А. Багдашкин. Через арбитражный суд действия удалось признать незаконными, но инициаторы смены руководства кооператива продолжают стоять на своих позициях.
С середины октября кооператив возглавляет представитель из Белгородской области - Виноходов Геннадий Александрович, ранее был генеральным директором АО «Чуевские Сады» (Белгородская область).
Предприятие «Сады Мичурина» было создано по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина и через некоторое время его выставили на продажу. О своем желании купить сады заявили представители из Белгородской области (ООО «Корочанский плодопитомник»). Бенефициаром ООО «Корочанский плодопитомник» является Виктор Иванович Городов. Интересно, что Виктор Иванович Городов числится в судебных документах как член СПК «Зеленый гай».
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