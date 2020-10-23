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В Тамбове прошло первое заседание теологического совета
Сегодня, 15:25
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На базе Тамбовской духовной семинарии под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия прошло первое заседание Тамбовского епархиального совета по теологическому образованию.
В состав совета входят: вице-губернатор Наталья Астафьева, ректор ТГУ им. Г.Р. Державина Владимир Стромов, заведующий кафедрой теологии ТГУ имени Г.Р. Державина диакон Антоний Дик и другие.
Основной вопрос встречи касался стратегии развития теологического образования в Тамбовской области. В частности, в 2019 году на базе ТГУ была открыта кафедра теологии. Также участники совета обсудили вопрос трудоустройства выпускников-теологов.
Фото – Тамбовская Митрополия
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