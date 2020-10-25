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Более двух тысяч медработников задействовано в лечении коронавирусных больных
Сегодня, 09:20
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В Тамбовской области наблюдается заметный рост количества коронавирусных больных. В этой связи было принято решение о задействовании дополнительных сил для помощи больным в лечебных учреждениях области.
Для оказания помощи привлечены 217 ординаторов Медицинского института ТГУ им. Г.Р.Державина, а также 177 студентов областного медицинского колледжа. Всего задействовано более 2 тысяч медицинских работников.
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