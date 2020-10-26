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На смену троллейбусам приходят автобусы
Сегодня, 13:34
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Автопарк муниципального перевозчика пополнился шестью новыми автобусами на газомоторном топливе. Автобусы вышли на самые оживленные маршруты, в том числе, где ранее курсировали троллейбусы - это касается маршрутов городским маршрутам №1, №8 и других.
«Часть новых автобусов уже вышла на маршруты, остальные будут задействованы на этой неделе», — заявили в администрации города Тамбова.
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