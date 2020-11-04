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В Рассказовском районе осуществляют поджог сухой травы?
Сегодня, 08:38
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По информации администрации Рассказовского района в муниципалитетах района продолжают убирать мусор и наводят санитарный порядок. Проводится как уборка мусора, так и осуществляется поджог сухой травы, об этом можно судить по представленным администрацией фотографиям.
Палы травы — одна из двух главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных. Палы травы являются причиной уничтожения экосистем (в частности лесов) а также различного рода инфраструктуры (домов, ЛЭП и т. д.).
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