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» » Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии

Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии

Сегодня, 10:59
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Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) в отношении жителя города Тамбова.

Сотрудники полиции провели целый комплекс оперативных мероприятий и вышли на след злоумышленника. Им оказался 34-летний житель улицы Ф. Энгельса города Тамбова. На своей страничке в социальной сети «Вконтакте» он выкладывал ролики порнографического содержания.
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Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии

Сегодня, 10:59
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Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) в отношении жителя города Тамбова.

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