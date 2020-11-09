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В Тамбове в районе Центрального рынка запретили парковаться
Власти приняли решение запретить парковаться автомобилям в районе Центрального рынка в Тамбове на участке от улицы Пятницкой, д. 5 до улицы Красной. По информации профильного комитета администрации города Тамбова, запрет обеспечит обзор при маневрировании на подъезде к перекрестку и улучшение пропускной способности дороги.
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Власти приняли решение запретить парковаться автомобилям в районе Центрального рынка в Тамбове на участке от улицы Пятницкой, д. 5 до улицы Красной.
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