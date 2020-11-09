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» » В Моршанске проходит реконструкция электросетевого хозяйства

В Моршанске проходит реконструкция электросетевого хозяйства

Сегодня, 15:24
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В Моршанске проходит реконструкция электросетевого хозяйстваСотрудники Моршанского филиала АО «ТСК» в рамках ремонтной программы сетей электроснабжения в текущем году заменили около 8 км электрических сетей. В частности, работы проводились на улицах Рязанская, Фурманова, Кирова и других.

Также были заменены 7 комплектно-распределительных устройств напряжением 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ) на улицах Ленина, 2-я Луговая, Цнинская, Крупская, Элеваторное шоссе, Мичурина, Южная. Меняют и аварийные опоры линии электропередач.
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