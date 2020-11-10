Депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «ТТС» 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «Тамбовтеплосервис».

В администрации города Тамбова кадровые изменения 0 Заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по экономическим вопросам назначена Гуляева Татьяна Александровна, которая ранее работала в исполнительном органе.

Прошли выборы ректора ТГУ им. Г.Р. Державина 0 Вчера на конференции работников и студентов ТГУ им. Г.Р. Державина прошли выборы ректора. Большинством голосов ректором на новый срок был переизбран Владимир Стромов.

До конца года должны открыть движение по ул. Базарной 0 В городе Тамбове продолжается реконструкция моста по ул. Базарная через р. Студенец. Первоначально работы должны были завершить до 20 ноября.

В Моршанске проходит реконструкция электросетевого хозяйства 0 Сотрудники Моршанского филиала АО «ТСК» в рамках ремонтной программы сетей электроснабжения в текущем году заменили около 8 км электрических сетей.

Жители Андреевской снова вышли на улицу защищать свой двор 0 Вчера во дворе дома по ул. Андреевской, 33 была пресечена очередная попытка начать строительные работы магазина. Уже вечером во дворе состоялась встреча с руководством города.

Александр Никитин потребовал организовать бесплатное тестирование на коронавирус 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от своих заместителей и учреждений здравоохранения организовать бесплатное тестирование на коронавирус.

В Кирсановском районе построят «Город солнца» 0 ООО «Кристалл» планирует построить в Кирсановском районе горнолыжный комплекс «Город солнца».

В Тамбове в районе Центрального рынка запретили парковаться 0 Власти приняли решение запретить парковаться автомобилям в районе Центрального рынка в Тамбове на участке от улицы Пятницкой, д. 5 до улицы Красной.

В Мичуринске состоялась памятная встреча с воинами-интернационалистами 0 В г. Мичуринске 5 ноября 2020 г. в комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88-а, состоялась памятная встреча обучающихся МБОУ СОШ № 18 г. Мичуринска и воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане, приуроченная ко Дню военного разведчика.

В Тамбовской области развивается санавиация 0 На территории аэропорта «Тамбов» базируется санавиация, которая может оперативно доставить больного в медицинское учреждение.

Фестиваль театральных коллективов «Виват, Театр!» пройдёт в двух форматах 0 С 15 по 22 ноября на базе молодежного театра пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!».

На заседании гордумы обсудили вопрос о распространении коронавируса 0 Вчера на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял вопрос о распространении коронавируса в областном центре. Депутат выразил предположение, что реальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции отличается от той, что заявляют официальные источники

Главу сельсовета оштрафовали за нецелевое использование средств 0 Главу Большелиповицкого сельсовета Тамбовского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за нецелевое использование бюджетных средств.

Больше года в Мичуринском районе не могут отремонтировать кровлю в доме 0 Прокурором Мичуринского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в отношении руководителя подрядной организации ООО «Эконом плюс».

В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону» 0 На базе очередного медицинского учреждения Тамбовской области – Рассказовской ЦРБ был развернут дистанционный центр наблюдения за пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, и принимающими лечение на дому.

Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии 0 Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) в отношении жителя города Тамбова.

Школьников переводят на дистанционное обучение 0 Учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова с 5 по 8 класс переводят на дистанционное обучение в период с 9 по 14 ноября.

В Тамбовской области увеличивается число жертв коронавируса 0 В Тамбовской области практически каждый день фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 8 ноября диагноз поставили еще 105 пациентам.

Синоптики обещают снег через несколько дней 0 Погода меняется стремительным образом. Дожди будут лить и в выходные, и в первую половину предстоящей недели.