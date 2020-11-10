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Депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «ТТС»

Сегодня, 13:53
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Депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «ТТС»На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «Тамбовтеплосервис». Конечным результатом реализации документов станет погашение задолженности МУП «ТТС» за потребленный газ перед ресурсопоставщиками, создание благоприятных условий, направленных на качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению.

Задолженность муниципального предприятия в размере 448,9 миллиона рублей должна быть погашена в течение шести лет.
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