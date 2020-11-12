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Коммунальщиков обязали в кратчайшие сроки устранить места разрытий
Сегодня, 12:17
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Контрольный комитет администрации города Тамбова вместе с МКУ «Дирекция городских дорог» провел рейдовое мероприятие по выявлению случаев невыполнения ресурсопостащиками правил благоустройства. Речь идет о восстановлении нарушенного благоустройства после работ на инженерных сетях.
Ранее этот вопрос обсуждался на заседание комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ. По словам председателя комитета Артёма Александрова, на ноябрьском заседании предстоит выяснить, как администрация города и другие профильные структуры контролируют организации по срокам и способам устранения разрытий.
По информации городских чиновников все места разрытий в Тамбове находятся на постоянном контроле соответствующих органов.
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