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На храм Феофана Затворника водрузили крест
Сегодня, 09:40
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На строящийся храм в честь святителя Феофана Затворника, который располагается в городе Тамбове на улице Комиссара Московского, установили крест и купол. Молебен с освящением ключевых элементов культового сооружения совершили священник Димитрий Пимкин.
Феофан Затворник Вышенский 29 мая 1859 года был наречен, а 1 июня - хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. Хиротонию в Троицком соборе Александро-Невской Лавры возглавил митрополит Григорий (Постников).
За четыре года своего служения на Тамбовской кафедре он успел снискать всеобщую и самую искреннюю любовь необыкновенной кротостью своего характера, редкой деликатностью и участливым вниманием к нуждам пасомых.
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