|
В регионе объявлено экстренное предупреждение
Сегодня, 09:46
Комментариев: 0
Версия для печати
МЧС объявило об экстренном предупреждении в связи с ухудшением погодных условий в Тамбовской области. Ожидается налипание мокрого снега и местами гололед. Если вы еще на автомобиле не поменяли летние на зимние шины, то рекомендуем оставаться дома.
Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, обрыв линий электропередач, падение деревьев со слабой корневой системой.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.