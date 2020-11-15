|
Следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна
Сегодня, 08:51
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в городе Тамбове из окна жилого дома по улице Лермонтовской с четвертого этажа выпала 4-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок самостоятельно открыл окно и упал вниз, к счастью, девочка осталась жива.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.