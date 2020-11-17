|
Учредитель сельхоз организации уклонился от уплаты налогов на 120 млн рублей
Сегодня, 10:06
Комментариев: 0
Версия для печати
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя тамбовской сельхоз организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн рублей.
Вместе с руководителем предприятия в период с января 2012 года по 1 квартал 2016 года они внесли заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов в декларации по НДС.
В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения причинённого ущерба на имущество предприятия был наложен арест.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.