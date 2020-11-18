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Завершается период дистанционного обучения
Сегодня, 10:00
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В городе Тамбове с 23 ноября завершается период дистанционного обучения для учащихся с 5 по 8 классы. Учиться в очном формате дети будут при соблюдении строгого эпидемиологического режима, то есть проходить обязательную термометрию, за каждым классом закрепят свой кабинет, будет проводиться дезинфекция.
В общей сложности «дистанционка» в школах областного центра продлилась две недели – с 9 по 21 ноября.
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